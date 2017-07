No kjem Sommartoget til Møre og Romsdal

Fredag kveld var det Dombås som var stoppestad for Sommartoget. Dermed blir det laurdagsparade ned Romsdalen og med Sommeråpent frå Åndalsnes i kveld.

– Vi gler oss verkeleg til Romsdalen og Raumabanen. Dette er ei utruleg vakker togstrekning med høg turistfaktor. Det er ein trong, fin dal med eit vakkert skue, seier prosjektleiar for Sommartoget, Thomas Hellum.

Her kan du sjå Sommartoget minutt for minutt frå Dombås til Åndalsnes frå laurdag klokka 14.58:

Dombås - Åndalsnes Du trenger javascript for å se video.

Raumabanen er ei av strekningane der toget køyrer to gonger. Toget må først ned dalen på laurdag. Og så går ferda opp att tysdag.

Sommertoget 8. juli: Dombås - Åndalsnes Stasjon Ankomst Avgang Dombås 11:05 Bjorli 11:50 12:00 Kylling bru 12:19 Passering Marstein 12:40 Passering Åndalsnes 13:08

Sommertoget 11. juli: Åndalsnes-Vinstra Stasjon Ankomst Avgang Åndalsnes 10:50 Verma 11:23 Passering Lesja 12:10 12:20 Dovre 12:47 12:57 Otta 13:25 13:35 Kvam 13:55 14:05 Vinstra 14:20

– Mykje spennande i Romsdalen

Med to turar gjennom Romsdalen får dermed folket i området rikeleg høve til å vise fram bygdene sine. Og med naturen, med høge fjell og flotte fossefall, skal dette bli vakkert fjernsyn.

– Vi har med oss helikopter også. Så det blir flotte bilete både frå toget og frå lufta. Og her er mykje spennande å gripe fatt i, både Kylling bru, Vendetunnelen, det skredfarlege fjellpartiet Mannen, Trollveggen, Romsdalshorn og sjølve Åndalsnes. Og dette er eit av områda der vi også får kontakt med havet, seier Hellum.

Sommartoget skal for eksempel passere Kylling bru på veg til og frå Åndalsnes. Foto: Olav S. Hustad

– Fantastisk reise

Når Sommartoget kjem til Åndalsnes har det lagt bak seg ei reise heilt frå Bodø i nord, gjennom Trøndelag og så vidt innom Dombås i Oppland.

– Det er ei fantastisk reise. Og vi stoppar ved nokre av dei små stasjonane under vegs. Folk er glade i stasjonen sin og staden dei bur på. Det verkar som folk har det kjekt, og at Sommartog-besøket blir eit høve som folk nyttar til å møtast, seier Hellum.

Her kan du sjå Sommartoget minutt for minutt, på strekninga Åndalsnes – Vinstra frå tysdag klokka 15.00:

Åndalsnes - Vinstra Du trenger javascript for å se video.

– Folk vil vise fram heimstaden sin

Langs heile ruta har folk møtt fram og viser til heile Noreg kva dei sjølve og bygda står for.

– Folk har lyst til å vise fram staden dei held til på til kvardags. Dette er spennande, for frå vår side blir dette forholdsvis uplanlagt. Her er det folket sjølve som styrer. Dersom det var vi som gjorde planlegginga hadde det nok blitt sendingar som var prega av klisjear. No får vi vist fram store variasjonar og ein utruleg rikdom i store deler av Noreg, seier Hellum.

Det blir stor og fin stemning når mange kjem til Sommartoget. Nokre forhold må likevel folk tenkje på når ein er i nærleiken av ein skinnegang. Og Sommartog- gjengen minner om at det er 15 000 volt i høgspentleidningane over toget. Dei bed dermed om at folk ikkje tek med seg ballongar og liknande på stasjonane. Foto: Gøril Grov Sørdal

Sommeråpent frå Åndalsnes

Fleire NRK-program er med på Sommartoget. Reiseradioen sender på NRK P1 om formiddagen og på TV går Sommeråpent om kvelden.

– I Sommeråpent får vi besøk av blant andre Dina Misund, vi får besøk av både NRK-sjef og NSB-sjef. Litt lenger nord i fylket, på Tingvoll, blir verdas beste ost produsert og vi skal kåre «Årets fjellgeit» under Sommeråpent-sendinga, avslører Thomas Hellum.

Her kan du sjå Sommeråpent frå laurdag klokka 21.25:

Åndalsnes Du trenger javascript for å se video.

Folkefest

Åndalsnes inviterer til folkefest når Sommartoget besøkjer byen. Norsk Fjellfestival opnar og det er mykje aktivitetar på Åndalsnes gjennom heile dagen.

Åndalsnes laurdag Klokkelsett Aktivitet 09.00 Opningstur Fjellfestivalen: Fottur til Mannen 11.30 Barneshow på Rådhusplassen. Aktivitetar på plassen ved Tindesenteret. 13.08 Sommartoget kjem til Åndalsnes stasjon. Direktesendinga held fram i 10-15 minutt. 13.40 Fantorangen og Perla frå NRK Super helsar på barna på stasjonen. Innslag frå NRK Supers Labyrint. 14.30 Danseoppvisning på Rådhusplassen 15.00 Barnefilm: Karsten og Petra. Storskjerm på Rådhusplassen 16:00 Opning fotoutstilling, Andreas Winter. Gamle Esso 19.30 Konsert ved Tindesenteret. Åndalsnes storband m/Knut Marius Djupvik 20.45 Quiz på perrongen 21.30 Sommeråpent med Jenny Skavlan og Hans Olav Brenner 22.30 Konsert: Ogras. Ved Tindesenteret 23.30 Bryggedans. Myllargutens Gammaldansorkester. Ved Tindesenteret

Arrangørane Norsk Fjellfestival og Rauma kommune tek atterhald om endringar.