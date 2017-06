No kan du rappellere 100 meter ned Zakariasdammen

Den nesten 100 meter loddrette veggen ved Zakariasdammen i Tafjord på Sunnmøre er så fælsleg at mange blir ståande å svaie godt innanfor rekkverket på toppen. Berre det å kike forsiktig utfor kanten er meir enn nok for dei fleste.

Men i slutten av juni opnar Kraft- og skredsenteret i bygda eit tilbod for dei som vil rappellere ned den svimlande høgda. Denne veka var Erik Espeset offisielt førstemann utfor.

– Eg blei utfordra til å gjere dette som førstemann, og tenkte at det må eg takke ja til, sjølv om det er litt ukomfortabelt, seier han.

– Men tør du?

– Eg trur det.

Les også:

Siste tryggleikssjekk

No har konsernsjefen i Tafjord kledd seg i blå fjelljakke og gode sko, på hovudet har han fått ein kvit hjelm. Ein solid klatresele og tjukke tau skal sørge for at han dinglar trygt i veggen om nokre minutt.

Konsernsjef Erik Espeset syns dette er det verste, å klatre over rekkverket. Å rappellere ned nesten 100 meter gruer han seg ikkje nemneverdig om. Klatreinstruktør Marit Vadet passar på at alt går bra. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Det her ein dobbel-åtte. Det er ein vanleg knute vi brukar når vi klatrar, det skal vere den ekstra sikringa di, seier klatreinstruktør Marit Vadet.

Ho ser over klatreselen ein siste gong, og ber han så om å forsere den første hindringa: det vel eitt meter høge rekkverket på toppen av Zakariasdammen.

– Det her er det verste, seier han i det han klatrar over, ein augneblink viklar han seg inn i eitt av sikringstaua, men så står han klar, med tåspissane på toppen av dammen, lener seg bakover, kikar ned, og så slepper han seg sakte ned.

– Det kjennest bra no, det verste er å gå over kanten, ropar han opp og gliser.

Fokus på tryggleik

Trygt oppe på toppen står klatreinstruktøren igjen og passar på. Ho har sjølv prøveklatra veggen, og er heilt sikker på at det går bra også for sjefen.

Slik ser det ut utfor kanten av Zakariasdammen. For dei fleste er berre synet av høgdene meir enn nok. Foto: Synnøve Hole / NRK

– Vi trippelsjekkar alt og har to ekstra backup-sikringar, så dette står eg inne for, seier ho og smiler.

– Kvifor set folk frivillig ut for slike høgder?

– Det er jo spennande då, det er luftig, annleis, veldig eksponert, det er rappellering ned frå eit juv frå ei ganske stor høgde, så det er noko nytt, seier ho.

Ventar stor pågang

Dagleg leiar Brynjar Vikesland ved Kraft- og skredsenteret seier han allereie har fått mange spørsmål om å kunne rappellere på Zakariasdammen. Foto: Synnøve Hole / NRK

Dagleg leiar Brynjar Vikesland ved Kraft- og skredsenteret seier dei har hatt mange spørsmål om klatring i Zakariasdammen, og han trur mange snart kjem etter konsernsjefen i veggen.

– Nokre vil nok nøle, men mange jaktar etter fart og spenning, og då har dei absolutt lyst til dette, trur Vikesland.