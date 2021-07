No får dei frå 25 år vaksine

Er du frå 25 år og eldre kan du frå måndag 12. juli klokka 08.00 bestille vaksinetime til veke 31 i Ålesund. Det melder Ålesund kommune. Dei opplyser også at dei har andre ledige timar i juli.

Dei som er over 35 år kan allereie bestille vaksinetime. Det er framleis ledige timar for ungdom under 25 år. Dei under 25 år har eiga lenke i helseboka for bestilling av vaksine.

Barnehagetilsette og lærarar får no vaksine. Frå veke 28 kallar kommunen òg inn barnehagetilsette og lærarar. Oversikt over tilsette som ikkje har fått vaksine får vi frå barnehagane eller skolane sjølve, og dei aktuelle vil få invitasjon til påmelding, melder kommunen.