No får Aurora og Brage lov å feire bursdag

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tvillingane Aurora og Brage Flatjord Ring i Tennfjord på Sunnmøre hadde planane klare for korleis dei skulle deira 8-årsdagen sin 1. april.

– Eg hadde jo hengt opp ei heil liste med kva vi skulle gjere på bursdagen. Vi skulle spele stikkball og fotball, fortel Brage.

– Vi skulle ha diskofest, seier Aurora.

Blei lei seg

Men slik blei det altså ikkje. To veker før bursdagsfeiringa blei heile Noreg sett på pause.

– Eg visste ingenting om at det kom korona før mamma og pappa fortalde meg om det, og då blei vi veldig lei oss fordi vi ikkje kunne ha den feiringa vi skulle ha, seier Aurora.

– Vi måtte feire heime åleine, men heldigvis kom det litt besøk, seier Brage.

Tvillingane feira bursdagen sin heime. – 8-årsdagen blir uansett ein dag vi kjem til å huske fordi den var så spesiell, seier mamma Synnøve. Foto: Skjermdump

Barnebursdagen blei erstatta av kake på senga, facetimefest med besteforeldra, fadrar på besøk på terrassen og gåver i posten.

– Eg har lyst å feire med vennane mine når korona er slutt, seier Aurora.

– Det blir kanskje om 100 år, trur broren.

Mamma Synnøve Flatjord Ring seier det har gått heilt greitt å utsetje barnebursdagen, og ho vil vere sikker på ho gjer det rette før ho inviterer til fest.

Kan feire utandørs

Margrethe Greve-Isdahl er overlege og spesialist i barnesjukdomar. Ho rår foreldre til å tenke smitteverntiltak i barnebursdagen. Foto: Heiko Junge

Det er lov å ha selskap no, ifylgje Folkehelseinsitittet. Dei har utarbeidd ei liste med råd som må fylgjast.

– Dersom smittevernreglane for skulane blir følgt, kan ein ha bursdagsfeiring, seier overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Det betyr at dei inviterte må vere i den gruppa barnet tilhøyrer på skulen. Bursdagen bør også bli arrangert utandørs. Og maten bør serverast i porsjonar, det gjeld også bursdagskaka.

Barneselskap under korona Ekspandér faktaboks Bursdagsfeiring kan holdes dersom smittevernregler for skolene ivaretas. Det vil si: ingen syke kan møte

det må være mulig å overholde god håndhygiene

de inviterte må være fra de samme gruppene (kohortene) barnet er i på skolen

det bør ikke være andre ledsagere/deltagere tilstede

bursdagen bør fortrinnsvis være utendørs

Foresatte til bursdagsbarnet/arrangør bør tilstrebe å holde avstand til de andre barna, som de ellers ikke har nærkontakt til.

Mat bør serveres porsjonsvis, også kake. Rene hender for de som serverer og de som spiser. (Kilde: Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet)

Syng bursdagsang på skulen

Marius Chramer, som er leiar i Foreldreutvalet for grunnopplæringa, meiner råda frå Folkehelseinstituttet gjer det litt lettare for foreldre som skal arrangere bursdag. Han ber foreldre snakke saman om bursdagsfeiring og gjerne ta det opp med FAU.

Det at barnet berre får invitere dei som tilhøyrer same skulegruppe, kan bety at bursdagsbarnet må utelukke vener dei gjerne vil ha med i selskapet.

– Eg trur dei aller fleste barna aksepterer at situasjonen er annleis no. Dei nye gruppene blir den midlertidige klassen til barnet, seier Chramer.

Han trur at barna heller bør vente til neste bursdag med å invitere alle venene.

Han oppfordrar skulane til å markere bursdagar litt ekstra no når elevane blir samla på skulen.

Han trur det er spesielt viktig å synge for barna på skulen.

– Bursdagssongen er nok viktigare for barna enn mange vaksne trur, seier han.

Marius Chramer, leiar i Foreldreutvalet for grunnopplæringa Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vil vente med bursdag

Måndag skal Aurora og Brage på skulen igjen. Der møter dei mange av klassekompisane igjen, men den store klassefesten der alle jentene og gutane er inviterte må likevel vente.

– Ingen hadde vel sett for seg at dette skulle vare så lenge, men no tenker eg at vi kanskje berre må slå saman mange barnebursdagar til ein stor klassefest når det er forsvarleg, seier mamma Synnøve.

Ho trur det er lurt å sjå korleis det utviklar seg med skulestart, før ein startar med store selskap.