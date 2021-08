NM-kvinner

I kveldens NM-runde vant AaFK Fortuna 4-1 over Lyn. Lyn fikk problemer allerede i første omgang mot AaFK Fortuna og lå under 1-2 til pause, men selv etter å ha byttet på flere sterke kort i andre omgang, ville det seg ikke for Lyn. AaFK Fortuna vant 4-1, og sto for dagens cupbombe.

For Molde gikk det ikke like bra. KIL/Hemne vant til slutt 3-1 over moldenserne.