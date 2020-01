NM-gull til Helseth

Martin Helseth frå Aalesund Roklub tok NM-gull på 2000 meter under innandørs NM i roing i dag. Helseth rodde i mål like før Olaf Tufte som kom på ein andre plass. Tufta leia store deler av løpet, men Helseth gjekk forbi like på slutten.