NM-gull til Fortuna Ålesund

FK Fortuna Ålesund vant fredagens cupfinale i juniorklassen for jenter mot Arna-Bjørnar. Bergenslaget tok ledelsen, men sunnmøringene klarte å snu fotballkampen og vant til slutt 2-1. Kari Skovly og Vivian Saadi sørget for målene for FK Fortuna. Arna-Bjørnar var på forhånd store favoritter, men det brydde ikke Fortuna-jentene seg om i sin aller første cupfinale.