Njord A ventar i Storfjorden

Den nyrestaurerte oljeplattforma Njord A har gått inn i Storfjorden og ligg no sør for Sula. Der blir den truleg liggande i nokre dagar for å vente på eit tilfredsstillande vêrvinduage, ifølge Sverre Kojedal, informasjonssjef for Equinor drift i Midt-Noreg. Plattforma skal ut til Njord-feltet igjen, 130 kilometer nordvest for Kristiansund.