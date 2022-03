Njord A på veg mot feltet

Slepet av oljeplattorma Njord A ut mot feltet begynte tysdag morgon. Plattforma har gjennomgått ein omfattande rehabilitering på Aker Solution sitt verft på Stord, og er klar for 20 nye år på Njord-feltet nord for Kristiansund. Ifølgje informasjonssjef for Equinor i Midt-Noreg, Sverre Kojedal, kan det bli aktuelt å bruke Bremsnesfjorden aust for Averøy som naudhamn om nokre dagar.