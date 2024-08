Søppeldykking hos Europris førte til bot

Nils Jørgen Selbekk har drevet med søppeldykking i flere år. Men da han tidlig i august var innom Kristiansund på Nordmøre møtte han på problem han aldri har vært borti før.

Det hele endte med en bot på 3000 kroner.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Ringte politiet

Ved en Europris-butikk i Kristiansund fant han en søppelkasse med en hengelås, men ifølge han selv var det mulig å løfte lokket for å fiske ut ting.

Resultatet ble rundt 20 poser med potetgull.

– Jeg var fornøyd med det, men det var ikke han fra vaktselskapet som kom bort, sier Selbekk.

Nils Jørgen Selbekk har søppeldykka mange ganger, men aldri fått bot for det. Foto: Privat

Han sier at han fikk beskjed om å kaste potetgullposene tilbake i søpla, men at han da ga beskjed om at han ikke var interessert i å gjøre det.

– Da ringte han politiet.

– Jeg spurte om han ville ha potetgull, men det ville han ikke, da, legger han til.

– Rart at det skal være straffbart

Etter rundt to uker fikk han en overraskelse i innboksen – et forenklet forelegg på 3000 kroner.

– Det er et forelegg for enkelt tyveri. Jeg syns det er litt rart at det skal være straffbart å redde mat fra søpla, sier han.

Sjef i Europris, Espen Eldal, bekrefter til NRK at det var de som anmeldte saken.

– Vi ser på det som et tyveri, sier Eldal.

Espen Eldal forteller at de ikke er positive til dumpsterdiving fordi man aldri kan vite hva som er i søppelkassene. – De som går i containere kan skade seg på annet avfall eller ved klemskader. Vi låser containere for å unngå skade på personer og for å sikre kildesortering. Foto: Europris ASA

– Varene var kasta, er det ikke da bedre at noen spiser dem?

– Når vi har vurdert at de skal kastes var det på grunn av at varene hadde gått ut på dato, da kan ikke vi stå ansvarlig for kvaliteten, sier han.

Videre forteller han at problemet i saken er at noen har valgt å forsyne seg fra noe som er låst.

– Da er det en tyverisak. Hadde vedkommende spurt butikken om de hadde noe som var utgått på dato, så er jeg sikker på at responsen ville vært annerledes.

Godtar ikke boten

Politiet i Møre og Romsdal sier at de har bøtelagt Selbekk på bakgrunn av anmeldelsen fra Europris, der det er konkludert med at straffbarhetsvilkårene er oppfylt.

– Det er i utgangspunktet straffbart å ta bort gjenstander fra en låst container som står på privat område, i vinnings hensikt, skriver påtaleleder Elin A. Drønnen i Møre og Romsdal politidistrikt i en e-post til NRK.

3000 kroner er den laveste foreleggssatsen politiet normalt benytter for mindre tyveri, der straffskylden er liten.

Men Selbekk har nå bestemt seg for å ikke vedta forelegget han har fått.

– Europris-sjefen sier at varene var utgått på dato og at det ikke var mulig å selge det. Da vil jeg anslå at verdien på det er null. Jeg syns det er rart at det er mulig å stjele noe som er verdiløst, sier Selbekk.

Han vet foreløpig ikke hva som vil skje videre.

– Vi får se hva politiet velger å gjøre.