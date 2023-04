Niklas Ødegård forlengjer med Molde FK

19 år gamle Niklas Ødegård har signert kontrakt med Molde Fotballklubb ut 2025. Det melder klubben på eigne nettsider.

Ødegård starta karrieren i Ekko/Aureosen og spelte seinare på G17-landslaget samstundes som han trente med Molde sitt A-lag.

Han har både vore med på å ta cupgull og skandinavisk gull med juniorlaget, før han vart fast spelar i A-troppen til Molde.

No har Ødegård 18 kampar for Molde FK og 16 for aldersbestemte landslag. Han skåra i fjor sitt første mål i Eliteserien mot Viking i tredje siste runde.