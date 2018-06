Nibberitt i strålande sol

I dag er det klart for Nibberittet i Geiranger. Det kan difor vere lurt å vere merksam på at det blir både syklistar og løpande i vegbana. Arrangøren ber også syklistane som skal delta om å køyre forsiktig ned att etter målgang. – Vi opplever kvart år at enkelte risikerer liv og lemmer ved å køyre forbi arrangementsbussar i 180-graderssvingane på veg ned att etter målgang. Dette er forbunde med stor risiko og våre frivillige sjåførar køyrer med hjartet i halsen kvart år, skriv arrangøren. Frå og med i år blir difor startnummeret til deltakarane kontrollert etter nedkøyringa.