Ni nye smittet i Ørsta og Volda

Fredag har kommunene fått ni nye smittetilfeller, opplyser ordfører i Volda, Sølvi Dimmen, til NRK. Totalt er nå 90 personer smittet i utbruddet i Ørsta og Volda.

Mye av smitten i de to kommunene skal ha blitt spredt på privatfester, og på et utested i Volda sentrum.

I løpet av fredagen ble det tatt over 700 tester i Hovdebygda.

Kommunen skriver at det er fortsatt utfordrende arbeid med smittesporing, og at de ikke vil innføre lokale restriksjoner per nå.

Barnehagene som starter opp fra 2. august, sommerskolen og SFO vil være åpne og i drift, men på gult nivå fra og med mandag 2. august.