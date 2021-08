Ni nye smitta i Sula

Sula kommune fekk søndag 29. august melding om 9 nye smittetilfelle. I ei pressemelding skriv kommunen at fem av dei høyrer til eit utbrot i ei bedrift der to testa positivt fredag. To av dei fem har bustad i andre kommunar i fylket, og vart meldt vidare til dei aktuelle kommunane. Tre av dei er relatert til eit utbrot ved Ålesund vidaregåande skule. Der er mange nærkontaktar, mellom anna to fotballag. Eitt tilfelle er nærkontakt til eit smittetilfelle meldt før helga, dette fører mellom anna til at ei avdeling ved Langevåg barnehage er nærkontaktar. Alle blir testa. Barnehagen går over på gult nivå den kommande veka.