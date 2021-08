Ni nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fikk tirsdag melding om ni nye smittetilfeller. Smitteveien er kjent for sju av tilfella. For noen av tilfella er det en del smittesporing og flere er i karantene, opplyser kommuneoverlege Olav Mestad. Kommuneoverlegen ber alle med symptom, eller som har vært i en situasjon der de kan ha blitt utsatt for smitte, om å bestille time ved Ålesund kommune sin teststasjon og ikke ved teststasjonen «Test deg fri» på kjøpesenteret Moa. – Denne testen er unøyaktig og skal ikke tas om du er nærkontakt. Hurtigtesten er bare egnet til screening av friske i forkant av reise eller om en trenger gyldig koronapass, sier Mestad.