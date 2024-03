Ni kommunar vurderer kjernekraft

Ni kommunar i landet vurderer å seie ja til kjernekraft, skriv E24. Dei to kommunane Aure og Heim på Nordmøre er to av dei.

I fjor starta fleire kommunar ein interesseorganisasjon, og stadig fleire blir med, seier ordføraren i Halden, Fredrik Holm (H) til avisa.

I eit skriv som organisasjonen nyleg sende til alle norske kommunar blir det sagt at dei ønskjer å vere ein pådrivar for å avklare framtida for kjernekraft i Noreg.