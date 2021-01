NHO: – Regjeringen har svart på behov

Regiondirektør i NHO, Espen Remme, sier at regjeringen i dag svarte på behovene om støtte som næringslivet har meldt om, men at næringslivet gjerne skulle fått kompensasjon for smitteverntiltak også. – Vi kunne også tenkt oss at arbeidsgivers lønnsplikt hadde blitt redusert til to dager, sier Remme.