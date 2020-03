NHO positiv til oppheving

NHO syns det er positivt at flere kommuner har opphevet de lokale karantenebestemmelsene, og nå følger de nasjonale retningslinjene. NHO mener de lokale reglene hindrer arbeidspendling og annen transport som er svært viktig for å holde hjulene i gang i næringslivet. Mandag opphevet Sykkylven innreisereglene og før helga opphevet blant annet Molde og Ålesund de lokale tiltakene. – Dette er veldig bra for alle parter, sier regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Espen Remme. Det er fortsatt kommuner som følger egne regler og Remme sier de er overrasket over det. – Det er viktig at bedriftene som bidrar til å holde samfunnshjulene i gang, får gjøre nettopp det. Stans i en bedrift får store ringvirkningene, og betyr raskt stans i andre bedrifter som allerede er presset, sier Remme.