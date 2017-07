NHO mener ledere med lite kompetanse må skjerpe seg

LOs sommerpatrulje sin årlige sjekk viser at 40,5 prosent av bedriftene i Norge har brutt loven, hevder LO.

I Møre og Romsdal har 30 prosent av de kontrollerte bedriftene brutt Arbeidsmiljøloven og det er dårligere enn fjorårets resultater, slår LOs sommerpatrulje fast.

– Jeg syns dette er høye tall og det er trist, men samtidig syns jeg det er veldig bra at LO er ute med sommerpatruljen fordi ungdom som skal ut i sine første jobber er viktige å ivareta, sier direktør i NHO Møre og Romsdal, Torill Ytreberg.

Mer kompetanse

LOs sommerpatrulje har besøkt bedrifter rundt om i Møre og Romsdal og i Ålesund og omegn er det flest bedrifter som har brutt arbeidsmiljøloven. Foto: Oda Viken / NRK

I år kom Ålesund og omegn ut med fylkets høyeste bruddprosent, ifølge ungdomssekretærer i LO Møre og Romsdal, Kent Logan Jelle. Han sier mange unge jobber uten lovpålagte pauser.

Ifølge Ytreberg må ledelsen i bedriftene ta ansvar.

– Hvis ikke ledelsen har god nok erfaring så er det mange som kan snuble, og det skal ikke skje.

– Det er en del ledere som må gå i seg selv. De må innse at her har det behov for mer kompetanse og sette seg inn i hva lovverket innebærer slik at de får alt på plass. Det er tydeligvis tid for at noen må skjerpe seg.

Ytreberg tror likevel at deres medlemsbedrifter har god kjennskap til regelverket.

– Jeg håper selvfølgelig at våre medlemsbedrifter som er seriøse og vant til å forholde seg til arbeidskontrakter har sitt på plass. Hver vår sender vi ut en huskeliste til våre bedrifter som handler om sommervikarer og kontrakter. Men det er en del mindre bedrifter som ikke er organisert hos oss som muligens ikke har nok kjennskap til reglene.