NFF kan ikke utestenge Castro

Mange tok til ordet for at Castro burde bli straffet i ettertid etter gårsdagens straffespark mot Start. Det har ikke NFF mulighet til å gjøre, melder TV2. NFF kan bare gå inn på saker i ettertid om utestengelsen ville vært på to kamper eller mer. I denne situasjonen ville utestengelsen bare vært på én kamp. Castro fikk sitt fjerde gule kort for sesongen i går, og må uansett stå over den neste kampen mot Sarpsborg.