Nettsidene til Fram er nede

Telefonlinja og nettsidene til kollektivselskapet Fram verkar ikkje. Fram arbeidar med å løyse problemet og forventar at tenestene vil vere oppe i løpet av dagen. I mellomtida ber dei om at reisande brukar Fram-appen for å finne rutetider. Det skriv Fram i ei pressemelding.