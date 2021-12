Nettselskap vel å utsetje

Mørenett vel å utsetje innføringa av ny nettleigeordning, fortel administrerande direktør Rune Kiperberg. Det same gjer Elinett (tidlegare Istad Nett), ifølge Rbnett.no, mens Neas Nett skal ta ei avgjerd i løpet av dagen. – Vi har respekt for dei vedtaka som Stortinget fattar og gjer vi det vi kan for å innrette oss. Etter å jobba sidan fredag så ser vi at vi får til dette, seier Kiperberg til NRK.