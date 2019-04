Nettselskap får bøter

Ei rekkje nettselskap får bøter for manglande rapportering av måleverdiar i straumnettet. Stabile målingar er avgjerande for at samfunnet skal dra nytte av digitaliseringa av straumforsyninga, skriv NVE. I Møre og Romsdal har Istad Nett, Nordvest Nett, Rauma Energi Nett, Stranda Energi Nett og Sykkylven Energi fått dagbøter. Dagbøtene er på mellom 1000 og 5000 kroner, melder NVE.