Nettproblemene til politiet er rettet

Politiet har fått rettet problemene de hadde med politinettet tidligere i dag, det bekrefter kommunikasjonsdirektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Iselin Nevstad Øvrelid.

Politiet hadde tirsdag problemer med innlogging på politinettet, men Øvrelid forteller at de nå er tilbake i en normalsituasjon, og at de ikke forventer at det skal oppstå ytterlige problemer. Hun sier at ingenting tyder på at problemene var en villet handling.