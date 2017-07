Netthets mot barnevernet

En advokat som tar oppdrag for barnevernstjenesten på Søre Sunnmøre, går nå til politiet etter at han og ansatte i barnevernstjenesten skal ha blitt utsatt for uønsket omtale på nett, melder Mørenytt. De ansatte opplever omtalen som belastende og truende og beskriver problematikken som en økende tendens.