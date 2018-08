Nesvik vil se fremover

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil legge bråket rundt forgjengeren bak seg, og er klar til å tenke på fisk hele døgnet. Nesvik var onsdag på sitt første offisielle oppdrag, etter at han i starten av uken tok over for Per Sandberg. – Jeg ønsker å se på det positive. Min oppgave er å se framover, ikke på det som har vært. Nå er jeg utnevnt som fiskeriminister, og jeg skal tenke på fiskeri 24/7, sa Nesvik til NTB under Arendalsuken. Nesvik beskriver ministerposten han har fått som «drømmejobben». – Fiskerinæringen er den mest fantastiske og framtidsrettede næringen Norge har. Jeg vil at jeg skal bli husket som en sjømatminister som tar hele landet i bruk. Som legger forholdene til rette på en langsiktig og forutsigbar måte, slik at næringslivet kan skape verdiene som vi skal leve av i framtiden.