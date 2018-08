Nesvik kan overta etter Sandberg

Fremskrittsparti-veteranen Harald Tom Nesvik fra Ålesund tar over etter Per Sandberg som fiskeriminister, ifølge Fiskeribladet Fiskaren. Han var mandag formiddag på vei til Oslo.Kilder VG har snakket med, sier Nesvik kommer til å bli utnevnt til fiskeriminister i et ekstraordinært statsråd mandag.– Det har jeg ingen kommentar til, sier Nesvik til VG.Han opplyser at han befinner seg i Ålesund, og vil ikke svare på om han skal reise til hovedstaden for å utnevnes som statsråd.