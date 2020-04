Nesten ingen tar fly

Koronasituasjonen gjer at flytrafikken har gått kraftig ned i mars. For Ålesund lufthamn Vigra var nedgangen t talet på passasjerar på over 58 prosent samanlikna med mars i fjor. Nedgangen blir større i april, kanskje på 90 til 95 prosent, trur lufthamnsjef Tor Hånde.