Nesten halvparten opplyser at de har blitt utsatt for vold

Det er flest politiansatte i Møre og Romsdal, Sør-Vest og Finnmark som opplyser at de selv har blitt utsatt for vold i løpet av de to siste årene. Det viser en undersøkelse som Politiforum gjennomførte i 2023.

I Møre og Romsdal politidistrikt svarer 44,8 prosent av de spurte at de har blitt utsatt for vold i tjenesten i løpet av de to siste årene. Det er det høyeste antallet av alle politidistriktene.