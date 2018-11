Nesten en av tre opplever vold

Nær 30 prosent av norske kvinner har opplevd vold i en eller annen form. Mest utsatt for vold er personer i 20- og 30-årsalderen. Søndag er FNs Internasjonale dag for avskaffing av vold mot kvinner. Samme dag offentliggjør Barne- og likestillingsdepartementet ny statistikk som viser at 29 prosent av norske kvinner og 15 prosent av norske menn har vært utsatt for fysisk, psykisk, seksuell og digital vold. Det kommer fram i rapporten «Kunnskap om holdninger til vold i den norske befolkningen» fra Sentio.