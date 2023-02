Nesten 9 av 10 bestod Statsborgarprøva

I 2022 bestod 88 prosent av kandidatane i Møre og Romsdal Statsborgarprøva. Totalt var det 283 personar som tok prøva her i fylket.

Resultata for heile landet viser at 91 prosent av kandidatane bestod Statsborgarprøva i 2022. Det melder Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.

Statsborgarprøva er digital og varer i 60 minutt. Prøva inneheld 32 poenggjevande spørsmål, der deltakarane må svare rett på minst 24 av dei for å bestå.