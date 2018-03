Nesten 30 prosent dør i merdane

Over 50 millionar oppdrettslaks døydde i sjøen i fjor, og på Sunnmøre og i Romsdal var tapa størst. 28 prosent av oppdrettslaksen i område mellom Stadt og Hustadvika døydde. For Nordmøre og Sør-Trøndelag var talet 16,5 prosent. Fleire rapportar seier no at selskapa må lære av kvarandre.