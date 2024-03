Nesten 2000 var utan straum – Elinett åtvarar etter trefelling

Elinett opplyser at alle kundane deira no skal ha fått straumen tilbake på Midsund. På det meste var 1974 kundar råka av straumbrotet.

Årsaka til straumbrotet, som skjedde like etter klokka 11.00, var trefelling der treet fall ned på ei høgspentlinje.

I etterkant av trefellinga har Elinett lagt ut ei melding på X der dei åtvarar mot dette. Det er heller ikkje første gong at Elinett har opplevd dette så langt i år.

– Vi er både overraska og skuffa over at enkelte utset seg sjølv og andre for stor risiko og eit betydeleg personleg erstatningsansvar ved trefelling som forårsakar straumbrot. Kontakt oss om du er i det minste i tvil før du startar med trefelling nær våre linjer, skriv selskapet.