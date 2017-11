Helsedirektoratet har satt et minimumskrav på 100 brystkreftoperasjoner ved hvert enkelt sykehus for å sikre god kvalitet i behandlingen. Molde sjukehus tar imot brystkreftpasienter fra Nordmøre og Romsdal, men er et av sjukehusene som opererer færre enn 100 brystkreftpasienter i året og helseforetaket har allerede besluttet for en tid tilbake at de skal samle alle brystkreftoperasjoner i Ålesund.

Fagdirektør Jo-Åsmund Lund sier at de ikke er misfornøyd med tilbudet i Molde, men baserer beslutningen på to delrapporter i forberedelsene til det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal, regional kreftplan, og nasjonale føringer. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

– Vi satser på å starte opp en forberedende prosess nå, og gjennomføre tiltaket i løpet av 2018, sier fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Jo-Åsmund Lund.

– Tidspunktet er riktig nå

Fagdirektøren sier at omorganiseringen av helseforetaket de siste årene har tatt mye tid og krefter, og derfor har ikke brystkreftoperasjonene blitt flyttet før.

– Dette faller godt innenfor rammene av utviklingsplanverket som er noe vi har jobbet med det siste året, så tidspunktet er veldig riktig nå.

For helseforetaket har det også vært krevende å drive rekruttering.

– Det gjelder mange fagområder og er ikke spesifikt for brystkreftkirurgien. Men rekruttering er utfordrende og vi vet at å samle fagmiljøer fra flere små, nesten enkeltpersonsvirksomheter, og til større fagmiljøer, det øker sannsynligheten for at vi kan få rekruttert unge folk.

Vil rigge seg for fremtiden

Når alle operasjonene blir flyttet til Ålesund vil det være naturlig å øke bemanningen.

– Det vil være nødvendig med noe mer bemanning, og det å rekruttere flinke brystkreftkirurger vil uansett være et fokus i årene fremover.

– Hvordan vil pasientene merke dette?

– De vil merke det ved at de må reise til et sted i fylket for å bli operert. Og så håper vi at de vil merke at de vil bli møtt av et godt faglig og sikkert tilbud.

Fagdirektøren er opptatt av at helseforetaket må rigge seg for fremtiden.

– Graden av superspesialisering og kunnskap øker i tiden fremover og da er dette et nødmelding tiltak for å løse denne utfordringen.

Han innrømmer at det er fare for å miste pasienter i den nordligste delen av fylket til Trøndelag, men sier at de er opptatt av å sikre et godt tilbud,

– Da har vi tro på at pasientene vil velge det gode faglige tilbudet.

Screeningen skal fortsatt være i Molde, i tillegg til planlegger helseforetaket å ha oppfølging etter brystkreftoperasjon flere steder i helseforetaket.

Kritisk til prosessen

Nils Kristian Valle er hovedtillitsvalgt for overlegene ved Molde sjukehus. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Nils Kristian Valle synes avgjørelsen om å flytte brystkreftkirurgien burde blitt drøftet med fagmiljøet, og at helseforetaket først burde ha laget en overordnet plan for det kirurgiske tilbudet i fylket, og for det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal.

– Når man fjerner enkeltelementer av kirurgi så vil det gradvis bli vanskeligere å få det kirurgiske tilbudet man trenger for å kunne rekruttere i fremtiden.

Han sier at det er snakk om små fagmiljø, og at dette burde vært gjort i samråd med fagfolkene. Han sier at sammenslåingen av brystkreftkirurgien likevel ikke kommer som en overraskelse fordi det er sterke nasjonale føringer på feltet, men han liker ikke måten det er gjort på.

– I den grad vi er organisert som ett foretak, med flere klinikker, så er det rimelig å tenke på foretaket som en kompetanseenhet der man kan drive kirurgien på flere klinikker, sier han.

Overlegene vil nå levere inn sine innspill om å få være med på prosessen for å utforme den fremtidige kirurgien i fylket.