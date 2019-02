NES fikk elektrifisering

Norwegian Electric Systems (NES) skal levere utstyr i forbindelse med elektrifisering av MF Norangsfjord og ladestasjon på Holingsholmen fergkai. Det melder selskapet i et pressemelding. Dette blir første gang selskapet levere ombygging til hybrid helelektrisk ferge. – Erfaring fra prosjektering, bygging, igangsettelse og drift, gjør at våre kunder skal være sikre på at vi leverer høy kvalitet, sier Stein Ruben Larsen i NES.