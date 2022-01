Nerlandsøybrua blir dyrare

Den nye Nerlandsøybrua i Herøy blir 38 millionar kroner dyrare enn det som kom fram i anslaget frå 2017.

Hovudårsaka er at det er gjort vesentlege endringar i prosjektet dei siste åra. .

Fylkesdirektøren går inn for at det blir vedteke ny kostnadsramme og at prosjektet blir sendt ut i marknaden for anbod .