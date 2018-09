Neppe varig prisnedgang

Strømprisen på kraftbørsen har falt fra nesten 60 øre per kilowattime til under 30 øre. Men det kommer trolig ikke til vise igjen på strømregningen. Voldsomt og hyppig regnvær er grunnen til at prisene har falt de siste dagene. Men det er ventet at prisene vil stige igjen snart, og dermed blir spareeffekten noe begrenset, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight.