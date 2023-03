Nektet mobilbruk under kjøring

En brøytetraktorsjåfør fra Sunnmøre er dømt til en bot på over 10 tusen kroner - for bruk av mobiltelefon under kjøringen til tross for at han nekter for å ha brukt mobiltelefon.

I retten forklarte brøytesjåføren at han tvert imot fikk et kraftig nyseanfall og at han dermed måtte bruke tørkerull for å fjerne snørr. Under tørkingen skal han ha kommet bort i høreapparatet, noe som kunne forklare håndbevegelsen opp mot øret.

En politibetjent som kom kjørende bak brøytetraktoren mente bestemt at det var en mobiltelefonlignende gjenstand mannen holdt ved øret, og sa at han ikke kunne se noen tørke-bevegelser fra sjåførens hånd.

Retten festet lit til politibetjentens forklaring, og ila brøytesjåføren en bot på ti-tusen-åttehundre kroner.