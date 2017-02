Nektet å avslutte festen – ble satt i arresten

Det var naboen som klaget over støyen fra festen. De to fikk først en advarsel fra politiet med beskjed om å avslutte festen, men de fulgte ikke pålegget.

Resultatet ble at de to mennene havnet i arresten og blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Tidligere på kvelden måtte politiet rykke ut til et hotell i Molde sentrum for å bistå nattevakten med å opprette roen etter bråk på et rom.

Også på Sunndalsøra var det fest med mye støy natt til søndag. Politiet måtte ut til to forskjellige adresser på Sunndalsøra natt til søndag for å dempe festbråk etter klager om støy.

Håndgemeng

To menn i 20-årene ble bortvist fra Trafikkterminalen i Molde sentrum etter håndgemeng. Begge beskyldte hverandre for å ha slått. En annen mann i slutten av 20-årene ble bortvist etter å ha opptrådt aggressivt på et utested i Molde.

En person ble bortvist fra Ålesund sentrum etter å ha slått til en vakt. Mannen ble fremstilt for legevakt, opplyser politiet.

En ung kvinne ble innbrakt i beruset tilstand fra et utested i Kristiansund sentrum ved 02-tiden. Kvinnen ble satt i arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse.