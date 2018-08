Nekter for påstander

Mandag skrev VG at kilder de har snakket med, har sagt at Siv Jensen i løpet av helgen avklarte med Sylvi Listhaug at hun var villig til midlertidig å etterfølge Per Sandberg som nestleder i Frp. Sandberg trakk seg mandag fra vervet i forbindelse med avgangen som fiskeriminister. I Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen sa Siv Jensen at dette ikke stemmer. – Jeg kan avkrefte det. Jeg aner ikke hvor VG har den type påstander fra. Det er ikke jeg som utnevner eller utpeker noen i Frp. Hos oss blir folk valgt på demokratisk vis, sa Jensen.