Nektar framleis å ha søkt råd

Ole Ødegård nektar framleis for å ha søkt råd hos kommuneadvokaten i Kristiansund før han svarte lagmannsretten på inhabilitetsspørsmålet. Påtalemakta meiner Ødegår snakkar usant om dette, og viste fram ei tekstmelding i retten i dag som viser at det var dialog mellom dei to den samme dagen. Ødegård seier han ikkje diskuterte habilitetsproblematikken med henne, og heller ikkje huskar denne dialogen. Han skal også ha søkt råd hos ein lagdommar i Frostating.