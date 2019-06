Nektar for skuldingane

Fotballtrenaren på Sunnmøre som er sikta for seksuelt krenkande åtferd mot barn under 16 år og for å ha delt framstilling av seksuelle overgrep mot barn, meiner at han ikkje er gjort det han er sikta for. Det seier mannen sin advokat, Jørund Stig Knardal, til NRK.