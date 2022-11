Nektar for å stå bak anonymt brev

Den tidlegare kjæresten nektar for å stå bak eit anonymt brev som har skapt store problem for sorenskrivar Ole Ødegård.

I det anonyme brevet blei det avslørt at Ødegård hadde eit forhold til ein tilsett i barnevernet.

Dette førte til at det blei stilt spørsmål ved ein dom i ei rettsak der både Ødegård og den tilsette i barnevernet var involvert.

Ødegård er skulda for å ha snakka usant til retten om når forholdet deira var over, og risikerer fengselsstraff.