Nektar for å ha hatt sex med pasient

Den tidlegare fastlegen nektar for å ha forgripe seg mot ei kvinne som har forklart om overgrep på legekontoret. Tvert om sa han at han hadde gjort det han kunne for å ta vare på henne. Han nekta bestemt for at han nokon gong har hatt sex med henne.

– Eg har aldri hatt sex med NN (pasienten sitt namn) verken på kontoret eller utanfor kontoret, ei heller andre stader på Sunnmøre eller resten av verda, sa han i retten torsdag.