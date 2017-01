Kai Tore Myklebust (48) i Volda er ikkje den einaste som dei siste dagane har fått kjedebrev som handlar om kampen mot dødeleg kreft, via venner på Facebook.

Eitt av dei som mange har delt truar med å stryke folk frå venelista, dersom ikkje mottakaren kvitterer ved å skrive at dei har lest alt, i kommentarfeltet.

– Det blir heilt bak mål i mine auge, det gagnar iallefall ikkje kreftforeininga, seier han.

Etter å ha fått anslagsvis 20-30 slike postar på Facebook dei siste par dagane, fekk Myklebust nok og la sjølv ut ein kommentar der han sa tydleg frå kva han meiner.

Kreftforeininga står ikkje bak

Pressesjef Erik Vigander i Kreftforeininga seier folk ikkje er dårlege menneske om dei lar vere å trykke 'liker' på statusar om kreftsaka. Foto: Øyvind Bjørkum

Pressesjef Erik Vigander i Kreftforeininga har sjølv sett slike innlegg i det siste, og understrekar at dei ikkje står bak. Han skjønar at bodskapen er positivt meint, men forstår at folk reagerer.

– Alt engasjement er i utgangspunktet positivt, men det er ikkje positivt å påtvinge nokon noko, slik som det blir gjort her. Ein må alltid tenkje på korleis ein ytrar seg på sosiale medier, seier han.

Det er mange som bloggar og skriv Facebok-innlegg om kreft. På nettsidene sine oppmodar kreftforeininga folk om å vere bevisste på kva det inneber.

Jeg kommer til å si farvel til noen av dere.. nå holder jeg øye med dem, som vil ta seg tid til at lese dette innlegget til slutten. Det her er en liten test, bare for å se, hvem som leser og hvem som handler uten å lese! Innlegg som sirkulerer på Facebook no

SoMe-ekspert oppfordrar folk til å ignorere

SoMe-rådgjevar i NRK, Rune Håkonsen, seier denne typen postar er skreddarsydde for å trigge kjensla av at du MÅ like, dele eller klikke. Foto: NRK

Kai Tore Myklebust seier han aldri har verken likt eller delt statusar av den typen han har sett i det siste, og seier han tek det heilt roleg om han blir sletta av venner på Facebook.

– Verst for den som slettar meg, tenkjer eg, seier han.

SoMe-rådgjevar i NRK, Rune Håkonsen, syns det er heilt korrekt. Han seier slike kjedebrev er utspekulerte og ofte utforma for å trigge kjensla av at du må like, dele eller klikke.

– Det er ein sjølvsagt aldri forplikta til å gjere. Det aller enklaste er berre å ignorere slike postar, det bidreg også til at det blir færre slike brev hos andre, seier han.

Slettar no posten

Janne Alice Stokseth seier ho angrar på at ho delte kreft-statusen. No blir han sletta frå hennar side. Foto: privat

Janne Alice Stokseth i Ålesund er ei av dei som har delt kreft-statusen på si side denne helga. Meir enn 30 venninner har gjort som ho ba om, og kvittert at dei har lest og delt han vidare. No angrar ho på at ho har vore med å spreie bodskapen.

– Eg var veldig skeptisk sjølv, men tenkte eg fekk dårlig samvit om eg ikkje delte posten, og på den måten støtta kreftsaka. Men eg angrar og kjem til å slette han, dette var i grunn litt på kanten, seier Stokseth.

.