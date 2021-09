Nekta straffskuld

Verken foreldra eller bestefaren vedgjekk vedgjekk straffskuld, då rettsaka mot dei starta i føremiddag. Dei tre er tiltalte for omfattande mishandling og seksuelle overgrep mot tre små barn. Dei skal mellom anna ha brent dei med lighter og utsett dei for grove overgrep i felleskap og kvar for seg. Det var ingen synleg reaksjon hos dei tre då den omfattande tiltalen blei lesen opp i formiddag.