Nekta for trappefall

Politiet har snakka med to av dei involverte i slagsmålet i Ålesund, og dei erkjende å ha vore i klammeri med to andre. Dei nektar for å ha falle ned ei trapp, og ingen skal ha blitt skada, melder politiet. Dei fire mennene skal vere av utanlandsk opphav. Personane ville ikkje melde hendinga, og politiet avsluttar arbeidet.