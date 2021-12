Nei til utgreiing av samanslåing

Kommunestyret i Molde avviiste eit forslag frå Raudt om å få utgreidd ei reversering av kommunesamanslåinga mellom Midsund og Molde no. Morten Walløe Tvedt frå Raudt meiner avgjerda om samanslåing med Molde var i strid med kva folk i Midsund ønskte seg. Ordførar Torgeir Dahl frå Høgre viste til at spørsmålet kjem opp som eit innbyggarinitiativ i kommunestyret 17.februar, og sa at saka då blir godt førebudd. Han viste og til at Midsund ikkje var omfatta av dei same krava som for tvangssamanslåtte kommunar.