Nei til turistskatt

– Det er uaktuelt å innføre en turistskatt for å løse problemene som cruisebåtene og masseturismen skaper i de vestlandske turistbygdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen som i går var med under åpninga av studieåret ved NTNU i Ålesund. Cruisebåtene forurenser, turistene kaster søppel i naturen og de små bygdene blir satt under press. Flere har tatt til orde for å innføre turistskatt, men Helgesen vender tommelen ned.