Nei til radioaktivt avfall

Det er ikke aktuelt å ta imot radioaktivt avfall til et et deponi på Raudsand. Det sier styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS. Han er overrasket over at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kommer med en slik uttale i denne fasen av prosessen. Direktoratet uttaler i en høring til Klima- og miljødepartementet at det bør vurderes om et nasjonalt deponi for farlig avfall også bør kunne ta i mot noen typer av radioaktivt avfall. Strand sier de også tidligere ved flere anledninger, både på folkemøte og i leserbrev, har gjort det klart at det ikke er aktuelt å ta imot radioaktivt avfall i et deponi på Raudsand.